Сланцевый сектор США перестал расти на фоне низких цен на энергоносители

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американские компании, добывающие нефть и газ на сланцевых месторождениях, перестали наращивать активность из-за сравнительно низких цен на сырье и возросших затрат. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на различные статданные.

Так, индекс деловой активности в сланцевом секторе, отслеживаемый Федеральным резервным банком Далласа, указал на нулевой рост во втором квартале – это худший показатель с 2020 года. Фининститут отвечает за ключевой нефтедобывающий регион в США, в нем работают порядка 150 нефтегазовых компаний.

Тем временем опубликованный в пятницу еженедельный отчет Baker Hughes указал на сокращение числа действующих добывающих установок в США по итогам восьмой недели подряд, до 682 единиц. За шесть месяцев показатель упал более чем на 100 единиц.

Цены на природный газ в США сейчас находятся ниже отметки в $3 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU), хотя год назад котировки превышали $6. Нефть марки Brent торгуется в районе $74 за баррель, снизившись за последний год более чем на треть. По оценкам HSBC, в среднем нефтедобывающие компании в этом году будут безубыточными при цене $66 за баррель.

Между тем объемы добычи нефти в Соединенных Штатах растут, главным образом, за счет активного освоения Пермского бассейна, и могут достичь исторического максимума в текущем году, по прогнозам Минэнерго США. Однако FT отмечает, что наблюдаемый рост является следствием решений, принятых компаниями несколько месяцев назад, когда цены на энергоносители были выше, и этот рост может оказаться краткосрочным.

Давление на сектор также оказывают возросшие за время рекордной инфляции расходы. "Расходы на все резко выросли, тогда как цены (на энергоносители - ИФ) остаются низкими", - отметил один из руководителей компаний, принявших участие в опросе ФРБ Далласа.

Кроме того, эксперты указывают на снижение производительности скважин на ряде месторождений, включая Bakken и Eagle Ford, которые раньше во многом обеспечивали рост добычи в стране.

Аналитики отмечают, что активность в нефтегазовом секторе США может вернуться, если цены вырастут во втором полугодии, однако с учетом ожидаемой рецессии такой сценарий представляется сомнительным.

"Мы не знаем, чего ожидать, - отметил респондент опроса ФРБ Далласа. - Максимумы были слишком высокими, а минимумы - слишком низкими".