Rystad считает, что существующие месторождения газа не обеспечат растущий спрос

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Мировые газовые месторождения, добыча на которых ведется в настоящее время, не смогут обеспечить растущий спрос, что потребует быстрого наращивания поставок нетрадиционного газа, такого как сланцевый, говорится в отчете Rystad Energy.

Добыча нетрадиционного газа в последние годы быстро увеличивается благодаря технологическим достижениям и сокращению времени от начала проекта до введения его в эксплуатацию. В результаты доля поставок нетрадиционного газа в глобальной добыче стала повышаться гораздо быстрее, чем раньше, и достигла 12% в прошлом году по сравнению с 4% в 2020 году. При этом на текущий год прогнозируется показатель в 35%, прогнозируют аналитики.

Регион Совета сотрудничества стран Персидского залива традиционно был центром добычи нефти и газа. Однако в последние годы здесь наблюдается снижение количества крупных традиционных месторождений, что побуждает государства региона исследовать и разрабатывать больше нетрадиционных ресурсов.

Саудовская Аравия является примером этого перехода, поскольку королевство стремится исключить нефть из производства электроэнергии и добиться того, чтобы 50% генерации происходило на базе возобновляемых источников и 50% на газе к 2030 году. В результате, как ожидается, к концу десятилетия спрос на газ внутри страны достигнет 125 млрд кубометров в год.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, Саудовской Аравии потребуется новая добыча на месторождениях нетрадиционного газа, таких как Jafurah (Джафура) - самое обширное месторождение сланцевого газа на Ближнем Востоке, с предполагаемыми инвестициями в течение срока его службы выше $100 млрд. Оператор этого месторождения Saudi Aramco планирует достичь пика добычи в 2 млрд кубических футов в сутки к 2030 году.

По оценке Rystad, после этого на долю Jafurah будет приходиться почти 15% общего объема добычи газа в Саудовской Аравии.