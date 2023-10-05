Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Rystad считает, что существующие месторождения газа не обеспечат растущий спрос

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Мировые газовые месторождения, добыча на которых ведется в настоящее время, не смогут обеспечить растущий спрос, что потребует быстрого наращивания поставок нетрадиционного газа, такого как сланцевый, говорится в отчете Rystad Energy.

Добыча нетрадиционного газа в последние годы быстро увеличивается благодаря технологическим достижениям и сокращению времени от начала проекта до введения его в эксплуатацию. В результаты доля поставок нетрадиционного газа в глобальной добыче стала повышаться гораздо быстрее, чем раньше, и достигла 12% в прошлом году по сравнению с 4% в 2020 году. При этом на текущий год прогнозируется показатель в 35%, прогнозируют аналитики.

Регион Совета сотрудничества стран Персидского залива традиционно был центром добычи нефти и газа. Однако в последние годы здесь наблюдается снижение количества крупных традиционных месторождений, что побуждает государства региона исследовать и разрабатывать больше нетрадиционных ресурсов.

Саудовская Аравия является примером этого перехода, поскольку королевство стремится исключить нефть из производства электроэнергии и добиться того, чтобы 50% генерации происходило на базе возобновляемых источников и 50% на газе к 2030 году. В результате, как ожидается, к концу десятилетия спрос на газ внутри страны достигнет 125 млрд кубометров в год.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, Саудовской Аравии потребуется новая добыча на месторождениях нетрадиционного газа, таких как Jafurah (Джафура) - самое обширное месторождение сланцевого газа на Ближнем Востоке, с предполагаемыми инвестициями в течение срока его службы выше $100 млрд. Оператор этого месторождения Saudi Aramco планирует достичь пика добычи в 2 млрд кубических футов в сутки к 2030 году.

По оценке Rystad, после этого на долю Jafurah будет приходиться почти 15% общего объема добычи газа в Саудовской Аравии.

Saudi Aramco Rystad Energy Саудовская Аравия Jafurah
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство готовит очередное повышение нормативов биржевых продаж

Правительство готовит очередное повышение нормативов биржевых продаж

ЦБ усмотрел в росте финансовых потоков в сентябре значимое повышение экономической активности

Путин заявил, что расходы на оборону и безопасность РФ выросли вдвое - до 6% ВВП

Доллар на "Мосбирже" поднялся выше 100 рублей в третий раз за год

Доллар на "Мосбирже" поднялся выше 100 рублей в третий раз за год

"Газпром" выступил против законодательного закрепления нормирования продаж газа на бирже

"Газпром" выступил против законодательного закрепления нормирования продаж газа на бирже

Brent подешевела до $84,68 за баррель

Brent подешевела до $84,68 за баррель

ФНБ в сентябре уменьшился на 55,3 млрд рублей до 13,65 трлн рублей

ФНБ в сентябре уменьшился на 55,3 млрд рублей до 13,65 трлн рублей

ФАС постарается "не переборщить" с регуляторными действиями на топливном рынке

Биржевые цены на бензины и летнее дизтопливо растут второй день подряд

Банк России готовит рекомендации по созданию стратегий устойчивого развития

Банк России готовит рекомендации по созданию стратегий устойчивого развития
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });