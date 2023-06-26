Десятки тысяч человек в столице КНДР вышли на антиамериканские демонстрации в выходные

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Несколько десятков тысяч человек в выходные приняли участие в крупных антиамериканских демонстрациях в северокорейской столице Пхеньяне, сообщают официальные СМИ КНДР.

Более 120 тыс. человек в ходе акции выступили против "американских империалистов".

По сообщениям СМИ, среди лозунгов, которые скандировали участники, были "Истребим американских империалистических захватчиков" и "Вся материковая часть США находится в пределах досягаемости наших ударов".

На фотографиях, распространенных северокорейскими СМИ, видно, что все протестующие, собравшиеся на стадионе, - в масках.

Демонстрации прошли в годовщину начала Корейской войны, которая продолжалась с 1950 по 1953 год.