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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Десятки тысяч человек в столице КНДР вышли на антиамериканские демонстрации в выходные

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Несколько десятков тысяч человек в выходные приняли участие в крупных антиамериканских демонстрациях в северокорейской столице Пхеньяне, сообщают официальные СМИ КНДР.

Более 120 тыс. человек в ходе акции выступили против "американских империалистов".

По сообщениям СМИ, среди лозунгов, которые скандировали участники, были "Истребим американских империалистических захватчиков" и "Вся материковая часть США находится в пределах досягаемости наших ударов".

На фотографиях, распространенных северокорейскими СМИ, видно, что все протестующие, собравшиеся на стадионе, - в масках.

Демонстрации прошли в годовщину начала Корейской войны, которая продолжалась с 1950 по 1953 год.

КНДР Пхеньян США
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