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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Пхеньян предупредил США об опасности вторжения в воздушное пространство КНДР

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Завотделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон предупредила, что если разведывательный самолет США еще раз нарушит воздушное пространство КНДР, то Вашингтон может столкнуться с ответными действиями со стороны Пхеньяна.

"В случае повторного своевольного нарушения для американских войск это будет весьма опасным полетом", - говорится в заявлении Ким Е Чжон, опубликованном ЦТАК.

Она напомнила, что ранее уже предупредила об ответных действиях армии КНДР.

Согласно заявлению сестры Ким Чен Ына, "10 июля стратегический самолет-разведчик ВВС США с 5 часов 15 минут до 13 часов 10 минут 8 раз самовольно нарушал воздушное пространство над экономической зоной КНДР".

Ким Е Чжон также отметила, что Минобороны Южной Кореи не стоит вмешиваться и отрицать факт нарушения американским самолетом суверенитета Северной Кореи.

"Вопрос по соответствующему воздушному пространству является вопросом между армиями нашей Республики и США", - сказала она.

Ранее военные Южной Кореи отвергли заявление КНДР о нарушении их воздушного пространства как "ложное" и назвали полеты американских самолетов вокруг Корейского полуострова частью регулярных мероприятий по наблюдению.

Ким Е Чжон КНДР США
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