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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Дания ускорит переход на самолеты F-35, чтобы быстрее передать F-16 Украине

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Власти Дании собираются уже в 2025 году полностью отказаться от использования боевых самолетов F-16 и перейти на более современные F-35, заявил в понедельник и.о. министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.

"Есть возможность организовать постепенный переход на F-35. Их можно будет начать использовать раньше, чем планировалось изначально. Следовательно, мы сможем прекратить эксплуатацию F-16 раньше, чем ожидалось", - приводят его слова европейские СМИ.

Изначально считалось, что переход Дании на F-35 пройдет в 2027 году.

В сообщениях отмечается, что такое ускорение перехода на F-35 означает, что Дания при желании сможет передать F-16 Украине раньше, чем ожидалось. В настоящее время в Копенгагене завершают ра

F-16 F-35 Дания Украина
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