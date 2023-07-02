Израиль решил закупить у США еще 25 истребителей-бомбардировщиков F-35
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Власти Израиля приняли решение приобрести у США еще 25 истребителей-бомбардировщиков F-35 примерно за $3 млрд, сообщает в воскресенье The Jerusalem Post.
Глава Минобороны Израиля Йоав Галант одобрил соответствующее предложение начальника Генштаба Израиля Герци Халеви. Ожидается, что контракт на поставки F-35 подпишут в предстоящие месяцы.
Издание уточняет, что после завершения поставок новой партии истребителей-бомбардировщиков Израиль будет располагать 75 единицами F-35.