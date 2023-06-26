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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Макароны" по-неандертальски, GPS-трекер с автоподзаводом для отслеживания животных и как бессонная ночь улучшает настроение людям с депрессией

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Зоологи из Германии и Дании разработали GPS-трекер с автоподзаводом, прикрутив к нему кинетический генератор. Весит он 150 грамм, и закрепить его можно на животных самого разного размера. Такой трекер будет работать до тех пор, пока животное двигается, а по прекратившимся сигналам можно понять, что особь, вероятно, погибла.

- Не спать по ночам вредно, однако, как ни странно, это поднимает настроение людям с депрессией. Китайские ученые обнаружили, что этот процесс связан с усилением связи между миндалевидным телом и передней поясной корой. Ранее было известно, что у пациентов с депрессией ослабевает связь между миндалевидным телом и передней поясной корой, и лечение антидепрессантами усиливает эту связь. Результаты нового исследования в дальнейшем пригодятся при разработке новых методов терапии депрессии, в том числе депривацией сна.

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- Палеонтологи обнаружили два экземпляра водных рептилий из рода танистрофеев, один при жизни был мелкий, а второй покрупнее. Около 242 млн лет назад кто-то напал на них и перекусил их рекордно длинные шеи, состоявшие из 13 массивных позвонков. У самых крупных рептилий этого рода шеи достигали 3,5 метров в длину при общей длине тела около пяти-шести метров. Хищники, убившие найденных танистрофеев, вероятно, бросили откушенные головы с частью шеи и сосредоточились на поедании оставшегося тела, более питательного. С такой тонкой длинной шеей чрезвычайно трудно выживать, но танистрофеям это как-то удавалось. Возможно, они держались на мелководье, куда редко заплывали крупные хищники, либо на участках с плохой видимостью. Здесь этим животным и самим было бы легче охотиться.

- Химики из Великобритании рискнули поэкспериментировать с очень токсичным бериллием – и в результате получили первое соединение с ковалентной связью бериллий-бериллий. Полученное соединение оказалось устойчивым в растворе при нагревании. Соединения бериллия изучены меньше, чем соединения всех остальных нерадиоактивных элементов. Причем токсичны не только соли бериллия, но и сам металл: при вдыхании его мелкой пыли можно заболеть бериллиозом.

- Недавно палеогенетики рассказали, как им впервые удалось выделить ДНК древнего человека из костяной подвески каменного века. Но среди ученых нашлись критики. Что не так с подвеской, по мнению археологов, и насколько серьезны их замечания к генетикам – можно узнать в этой статье.

- Во Франции нашли неандертальские "макароны" – гравюры, нарисованные в пещере Ла-Рош-Котар пальцами человека неандертальского. В этом материале рассказывается, почему новое открытие кажется убедительным. В общей сложности в пещере во Франции обнаружены восемь панно с разного рода точками и линиями, которые археологи нередко называют "макаронами". Ученые насчитали больше 400 линий и точек, созданных древними людьми. Причем художники, по всей видимости, рисовали в основном пальцами. Хотя некоторые гравюры, как отмечается, могли быть сделаны с помощью каменных орудий.

- Что общего у фотонных кристаллов, фотонных временных кристаллов и кристаллов времени? Это все примеры сред и явлений, в которых атомы не упакованы в кристаллическую решетку. В этой статье разбирается вопрос, почему все они называются "кристаллами".

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