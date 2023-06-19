Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Танец арахиса" в пиве, неандертальцы-мукомолы и дегуманизация велосипедистов в защитной экипировке

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые выяснили, на что тратит свой день среднестатистический землянин. Чуть больше девяти часов уходит на сон, немногим больше он тратит на заботу о себе (включая образование и медицину). Около 40 минут уходит на уборку дома. Оценка продолжительности сна значительно превысила среднемировой показатель в 7,5 часов сна в сутки, поскольку в этом исследовании в выборку включены дети, и оценивалось время, проведенное в постели без сна. Анализ показал, что деятельность, посредством которой люди непосредственно изменяют состояние планеты, составляет относительно небольшую часть глобального дня человека.

- Многие считают, что рецептурные психостимуляторы повышают продуктивность работы и обучения. Выяснилось, что здоровым людям для решения сложных повседневных задач они подходят плохо, – стимуляция умственных усилий сводится на нет снижением их качества. 40 добровольцев после приема "когнитивных улучшителей" должны были решить восемь разных по сложности примеров "задачи о рюкзаке". Она состоит в том, чтобы максимально рационально наполнить рюкзак ограниченной грузоподъемности предметами разной массы и ценности из предложенного набора. Прием психостимуляторов на вероятность нахождения правильного решения значимо не повлиял.

- Ученые из США проанализировали ответы 12,5 млн человек и выяснили, что люди на протяжении 70 лет считают, что мораль в обществе снижается, но это убеждение ошибочно и возникает из-за предвзятости. При этом год от года их оценки добродетельности своих современников практически не менялись. Авторы подтвердили, что иллюзия морального упадка возникает из-за когнитивных искажений. Люди переставали говорить о моральном упадке, когда речь шла о близких людях, о которых они знают много хорошего – или тех, о ком почти ничего не знали.

- Для реакций кросс-сочетания оказалось необязательным использовать дорогие палладиевые катализаторы. Многие реакции образования связей углерод-углерод и углерод-гетероатом идут в присутствии простой соли никеля, фотокатализатора и подходящего основания.

- Ученые из Австралии проверили, влияет ли защитное снаряжение велосипедистов на то, как их воспринимают остальные. Оказалось, что велосипедистов в защитной экипировке вроде шлема или неонового жилета окружающие могут считать в меньшей степени людьми, чем велосипедистов в обычной одежде. По мнению участников исследования, экипировка вызывает больше агрессии со стороны, в частности, водителей. Получается, что снаряжение должно сделать езду на велосипеде более безопасной, однако его наличие может вызвать большую агрессию со стороны других людей. Еще было бы интереснее, если бы ученые изучили степень дегуманизации электросамокатчиков.

- Неандертальцы и ранние кроманьонцы не только бегали с копьями по тундростепи в надежде добыть лошадь или мамонта, но и перетирали зерна растений в муку. В живших около 43–41 тысячи лет назад неандертальцах мукомолов разглядели впервые. Ранее считалось, что этим навыком обладали только люди современного анатомического типа.

- Шведские ученые пронаблюдали за почти 265 тысячами женщин и выяснили, что оральные контрацептивы значительно увеличивают риск развития депрессии. Больше всего пострадали подростки и молодые девушки. Дальнейшие исследования должны выяснить механизм такой связи.

- Если бросить жареный арахис в пиво, через какое-то время зерна могут начать двигаться между дном и поверхностью, обретая и сбрасывая пузырьки газа. Недавно физики исследовали этот феномен подробнее с помощью расчетов и эксперимента с одним литром лагера. Ученые выяснили, что танец происходит из-за поверхностных свойств арахиса, на которых образование пузырьков энергетически более выгодно, чем на стенках стакана. Если бы это было не так, танец арахиса был бы невозможен. Ученые отмечают, что арахис в пиве может служить модельной системой не только для задач геологии и добычи полезных ископаемых, но и в обработке ядерных отходов.