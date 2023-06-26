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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Боррель заявил о способности ЕС до конца года подготовить до 30 тыс. украинских солдат

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель полагает, что до конца года до 30 тыс. украинских солдат смогут пройти обучение в странах ЕС.

"Уже 24 тыс. украинских солдат приняли участие в тренировочных миссиях, поэтому до конца года можно будет достигнуть плановой отметки в 30 тыс", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе.

Боррель отметил, что ЕС продолжит поддерживать Украину, в том числе и в долгосрочной перспективе.

"Мы продолжим военную поддержку Украины в сферах противовоздушной обороны, тренировок", - подчеркнул Боррель, отметив, что ЕС рассчитывает на мир, основанный на принципах ООН.

Жозеп Боррель ЕС Украина Европейский союз
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