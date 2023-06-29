В ЕС намерены обсудить долгосрочные обязательства в области безопасности Украины

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Лидеры ЕС, как ожидается, обсудят в четверг обязательства в области безопасности, которые могут быть предоставлены Украине, сообщила EURACTIV - европейская медиа-платформа, специализирующаяся на новостях из Европейского союза.

"Европейский союз и его государства-члены вместе с партнерами готовы внести свой вклад в выполнение будущих обязательств перед Украиной в области безопасности, которые помогут ей защищать себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять усилиям по дестабилизации", - говорится в проекте документа к саммиту ЕС, с которым ознакомилось издание.

При этом в нем отмечается, что "условия такого вклада будут рассмотрены быстро", однако подробности не приводятся.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал партнеров Украины работать в двустороннем и многостороннем форматах над выработкой "гарантий безопасности" для Киева.

Как пишет EURACTIV, "в течение последних недель Франция со своими партнерами по "четверке" (Великобритания, США, Германия) работала над выработкой таких гарантий или обязательств безопасности".

По мнению издания, эти гарантии "могли бы принять форму долгосрочного обещания поддержки, включая военную помощь".

В сообщении говорится, что, как ожидается, лидеры ЕС разъяснят, какими могут быть эти "обязательства в области безопасности", поскольку этого потребовали некоторые государства-члены союза.

"Никто точно не знает, какого рода обязательства в области безопасности, как их обеспечить, как они должны финансироваться?" - пожаловался один дипломат ЕС.

Он отметил что "это все равно, что открыть ящик Пандоры", имея в виду то факт, что у блока нет ни четких рамок оборонной политики, ни последовательного подхода к ней.

EURACTIV сообщает, что в настоящее время ЕС работает над ускорением поставок оружия на Украину, подталкивая свои государства-члены к совместным закупкам оборудования, особенно боеприпасов и ракет, а промышленность - к наращиванию производства боеприпасов.

Саммит ЕС состоится 29-30 июня.