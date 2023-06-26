В Вашингтоне намерены продолжать противодействовать группе "Вагнер" и ее преемникам

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - США продолжат принимать меры в отношении группы "Вагнер" или против тех, кто придет ей на смену, заявил в понедельник представитель госдепа Мэттью Миллер.

"Пока "Вагнер" или какая-либо организация-преемник "Вагнера" продолжают действовать в Африке, на Украине или где-либо еще в мире, (...) мы продолжим принимать меры по привлечению к ответственности "Вагнера" или преемника этой группы", - сказал он, комментируя недавние события в России.

По словам Миллера, США выработали "спектр политических мер по противодействию влиянию" этой группы.

Ранее в понедельник американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники не причастны к ситуации с группой "Вагнер" в России.