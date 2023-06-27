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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

США намерены на этой неделе объявить о новых мерах против группы "Вагнер"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон на этой неделе собирается ввести новые ограничения в отношении группы "Вагнер", заявил во вторник представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"В самом ближайшем будущем мы объявим о дальнейших мерах по привлечению группы "Вагнер" к ответственности", - сказал Миллер на брифинге.

Отвечая на вопрос журналиста о том, намерены ли США уже на этой неделе предпринять подобные действия, Миллер сказал: "Да, на этой неделе".

Он добавил, что США продолжают пристально следить за действиями группы "Вагнер" как на Украине, так и в Африке, и в других странах, где она может осуществлять свою деятельность.

Накануне Миллер сообщил, что США выработали "спектр политических мер по противодействию влиянию" этой группы.

Также в понедельник американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники не причастны к ситуации с группой "Вагнер" в России.

Госдеп США Вагнер
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