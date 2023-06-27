Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Премьер Госсовета КНР заявил, что темпы роста ВВП Китая в 2023 г. достигнут целевых 5%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Экономика Китая достигнет целевых темпов роста в 5% в текущем году, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на ежегодной встрече "новых чемпионов" под эгидой Всемирного экономического форума ("Летний Давос").

В первом квартале 2023 года китайский ВВП вырос на 4,5% в годовом выражении, и Ли Цян сказал, что во втором квартале темы роста ускорятся.

"Судя по тому, что мы наблюдаем в этом году, китайская экономика демонстрирует явный импульс к восстановлению и улучшению", - цитирует выступление премьера CNBC.

Ведущие финансовые компании мира также ожидают, что темпы роста ВВП Китая достигнут поставленной цели в этом году, хотя некоторые из них ухудшили прогнозы в последние недели. Самым оптимистичным выглядит прогноз Bank of America, предусматривающий рост на 5,7%, самым пессимистичным – прогноз аналитиков Nomura (5,1%).

Всемирный банк прогнозирует, что экономика КНР в 2023 году вырастет на 5,6%, тогда как Международный валютный фонд ожидает роста на 5,2%.

Китай Ли Цян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дым от пожаров в Канаде распространился над 75% территории Франции

Дым от пожаров в Канаде распространился над 75% территории Франции

Лукашенко уверен, что в случае крушения России все погибнут под обломками

Лукашенко сообщил, что привел армию в полную боеготовность в связи с попыткой мятежа в РФ

Лукашенко сообщил, что привел армию в полную боеготовность в связи с попыткой мятежа в РФ

В Эстонии разработали юридическую схему использования замороженных активов России

Лукашенко ратифицировал белорусско-российское соглашение о внутреннем судоходстве

Лукашенко ратифицировал белорусско-российское соглашение о внутреннем судоходстве

Нефть Brent подорожала до $74,6 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 27 июня

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $500 млн

Силы быстрого реагирования Судана объявили об одностороннем двухдневном перемирии

Силы быстрого реагирования Судана объявили об одностороннем двухдневном перемирии

Выступление Лукашенко ожидается во вторник

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });