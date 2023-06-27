Премьер Госсовета КНР заявил, что темпы роста ВВП Китая в 2023 г. достигнут целевых 5%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Экономика Китая достигнет целевых темпов роста в 5% в текущем году, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на ежегодной встрече "новых чемпионов" под эгидой Всемирного экономического форума ("Летний Давос").

В первом квартале 2023 года китайский ВВП вырос на 4,5% в годовом выражении, и Ли Цян сказал, что во втором квартале темы роста ускорятся.

"Судя по тому, что мы наблюдаем в этом году, китайская экономика демонстрирует явный импульс к восстановлению и улучшению", - цитирует выступление премьера CNBC.

Ведущие финансовые компании мира также ожидают, что темпы роста ВВП Китая достигнут поставленной цели в этом году, хотя некоторые из них ухудшили прогнозы в последние недели. Самым оптимистичным выглядит прогноз Bank of America, предусматривающий рост на 5,7%, самым пессимистичным – прогноз аналитиков Nomura (5,1%).

Всемирный банк прогнозирует, что экономика КНР в 2023 году вырастет на 5,6%, тогда как Международный валютный фонд ожидает роста на 5,2%.