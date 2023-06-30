Китайский промышленный PMI в июне вырос до 49 пунктов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 49 пунктов по сравнению с 48,8 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ).

Результат совпал с консенсус-прогнозом, отмечает Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. Индикатор находится ниже данной отметки третий месяц подряд. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

Подындекс новых заказов в этом месяце поднялся до 48,6 пункта с 48,3 пункта в мае, экспортных продаж - опустился до 46,4 пункта с 47,2 пункта. Индикатор занятости снизился четвертый месяц подряд и составил 48,2 пункта против 48,4 пункта в прошлом месяце.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, снизился до минимума за полгода - до 53,4 пункта по сравнению с 54,1 пункта в мае.

В то же время китайский PMI сферы услуг и строительства в июне уменьшился до 53,2 пункта с 54,5 пункта в предыдущий месяц.

Подындекс новых заказов не изменился - 49,5 пункта, индикатор оптимизма снизился до 60,3 пункта с 60,4 пункта в мае.

Сводный PMI в этом месяце составил 52,3 пункта против 52,9 пункта месяцем ранее. Это минимальный уровень с декабря 2022 года.