KPMG сократит около 5% рабочих мест в США

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - KPMG сократит около 5% рабочих мест в США, пишет газета Financial Times.

Это уже второй раунд сокращений с начала текущего года. В феврале они составили 2% и коснулись преимущественно сотрудников консалтингового подразделения.

В этот раз, однако, речь идет обо всех направлениях компании, включая аудиторские услуги.

KPMG обосновывает план сокращения персонала "экономическими трудностями", с которыми она сталкивается.

В настоящее время штат компании в США составляет более 35 тысяч.