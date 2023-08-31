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В США в августе число увольнений в компаниях выросло более чем втрое

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американские компании в августе объявили о сокращении числа рабочих мест на 75 151 , сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas.

Это почти в 3,2 раза больше, чем в июле, и в 3,7 раза - чем в августе 2022 года.

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В январе-августе компании заявили о планах сократить 557 057 сотрудников, что в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Это самое значительное число с 2020 года, когда за тот же срок были уволены более 1,963 млн человек, и третье по величине с 2009 года.

"Число вакансий падает, и американские работники сейчас менее охотно расстаются с рабочими местами, - отметил старший вице-президент Challenger, Gray & Christmas Эндрю Челленджер, чьи слова приводятся в сообщении компании. - Рост числа увольнений не удивляет, учитывая, как о себе заявляют технологический прогресс и стремление компаний снижать издержки".

В наибольшей степени увольнения затронули складское хозяйство, где компании в августе объявили о намерении сократить 32 123 рабочих мест - преимущественно в связи с банкротством грузоперевозчика Yellow. За первые восемь месяцев года отрасль сократила 42 768 сотрудников - почти в 5,6 раза больше, чем годом ранее.

С начала года самые масштабные увольнения произошли в технологическом секторе, где в январе-августе сокращено 149 142 рабочих мест. В августе показатель, напротив, составил минимальные с июня минувшего года 3198.

Ритейлеры в этом месяце уменьшили штаты на 6262 человека, с начала года - на 55 755.

За весь 2022 год в США уволили 363 824 сотрудника. Это на 13% больше, чем в 2021 году, когда был зафиксирован минимальный показатель с начала ведения расчетов в 1993 году.

США Challenger Gray & Christmas Эндрю Челленджер Yellow
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