Полномочия Столтенберга могут продлить на год уже в среду

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Йенсу Столтенбергу уже 28 июня могут продлить на год полномочия генсека НАТО, сообщает Euractiv со ссылкой на осведомленных дипломатов альянса.

"Ожидалось, что Столтенберг, который руководит НАТО с октября 2014 года, уйдет этой осенью в отставку, однако вместо этого он пробудет на этом посту еще год, сообщили дипломаты НАТО. Вероятно, его мандат продлят в эту среду, 28 июня", - информирует портал.

"Небезопасно менять руководство во время шторма", - приводит Euractiv слова одного из собеседников портала.

Отмечается, что никто из его возможных преемников, таких как премьер Дании Метте Фредериксен, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, премьер Испании Педро Санчес, не набрали подавляющей поддержки среди 31 страны-члена Североатлантического альянса.

Тем не менее некоторые члены НАТО указали на проблему, которую может создать длительный поиск преемника Столтенберга.

"Если союзники не смогут найти нового компромиссного кандидата, это могут рассматривать как огромный дефицит демократии", - отметил один из дипломатов альянса.

На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что хотел бы продолжать работу со Столтенбергом как с генсеком НАТО, если страны альянса не договорятся по кандидатуре преемника. Он добавил, что в данный момент не видит нового кандидата на эту должность.

Ранее в июне Столтенберг заверил, что не добивается продления срока пребывания на этом посту.

"По вопросу о продлении мне нечего сказать. Я не добиваюсь продления срока пребывания на посту генсека", - сказал он на прошлой неделе на пресс-конференции в Брюсселе.

Портал напоминает, что срок полномочий Столтенберга уже продлевали дважды. Он истекал в 2022 году, однако из-за украинского кризиса был продлен до конца сентября 2023 года.

Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, альянс назначает его на основе консенсуса всех стран-членов альянса.