Советники президентов США и Турции обсудили РФ и вступление Швеции в НАТО

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с главным советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем обсудил Россию, продление зерновой сделки и вступление Швеции в НАТО, сообщает Белый дом.

"Они обсудили последние события в России и нашу неизменную поддержку Украины (...), а также усилия Турции по обеспечению возобновления Черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что Салливан и Кылыч согласились с важностью сохранения стабильности в Эгейском море. Помощник президента США приветствовал конструктивное взаимодействие между Турцией и Грецией.

Кроме того, они обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе.

"Салливан подчеркнул мнение Соединенных Штатов о том, что Швеция должна стать членом НАТО как можно скорее", - заявили в Белом доме.