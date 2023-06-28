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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Почти миллиард мусульман мира отметят в эту среду главный исламский праздник - День жертвоприношения, известный также под названиями Курбан-байрам и Ид аль-Адха.

Принести в жертву животное обязан каждый мусульманин, имеющий на это средства, причем один человек может ограничиться овцой, а на группу до десяти приверженцев ислама достаточно одной головы крупного рогатого скота. При этом животное должно быть довольно молодым и без физических изъянов. Две трети мяса жертвы следует раздать неимущим, остальное идет на праздничную трапезу семьи.

Жертвоприношение совершается мусульманами в память о том, как пророк ибрагим готов был принести в жертву своего сына Исмаила, чтобы доказать преданность богу. Однако бог, согласно исламу, испытав Ибрагима, остановил занесенную над сыном руку и послал Ибрагиму белого агнца, который и был принесен в жертву.

В дни Курбан-байрама принято надевать новую или, по крайней мере, лучшую одежду, ходить в гости, дарить подарки и навещать могилы близких.

Руководство исламской общины ожидает утром в среду на праздничном намазе около 300 тыс. мусульман в Москве и еще около 200 тыс. в Московской области. К организации праздничной молитвы привлечены волонтеры, которые на разных языках будут помогать верующим ориентироваться на улицах и на выходах из метро.

В Саудовской Аравии праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа - ежегодного паломничества мусульман к святыням Мекки и Медины. В этом году там собралось около 2,5 млн верующих, в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, когда мир еще не оправился от последствий пандемии и связанных с ней санитарных и визовых ограничений.

Курбан-байрам Медина Мекка
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