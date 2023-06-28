Движение на ряде улиц столицы закроют из-за празднования Курбан-байрама

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Движение на ряде улиц Москвы будет закрыто в связи с проведением праздника Курбан-байрам, также изменится ряд маршрутов наземного транспорта, а в работе станций метро, расположенных вблизи мечетей, могут быть ограничения, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Так, до 11:00 28 июня будет закрыто движение на улице Дурова. С 00:01 до 11:00 28 июня - на улице Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская. А также в переулках Капельский, Выползов, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский.

Кроме того, с 4:00 до 11:00 28 июня будет закрыто движение на улице Хачатуряна и Каргопольская. С 00:01 28 июня до окончания мероприятия нельзя будет проехать на улице Минская, а также на съездах с проспекта Генерала Дорохова на улицу Минская.

В местах перекрытий будет временно недоступна парковка с 00:01 28 июня до окончания мероприятия.

Также в департаменте сообщили, что на станциях метро, расположенных вблизи мечетей, возможны ситуативные ограничения входа/выхода из-за празднования Курбан-байрама.

Временно изменится и работа общественного транспорта.

С 4:00 до окончания мероприятия будут изменены маршруты на улице Хачатуряна в Отрадном. Маршрут С6 вместо улиц Хачатуряна и Каргопольской пойдёт по улице Декабристов до улицы Бестужевых, обратно - как обычно. Маршрут 98 в сторону МЦД "Лианозово" пойдёт по улице Декабристов вместо улицы Хачатуряна, а маршрут 803 вместо улицы Хачатуряна пойдёт по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов.

Ночной маршрут Н9 не будет заезжать к станции метро "Отрадное".

Остановки "Новый Иерусалим", "Улица Санникова" (на улице Хачатуряна), "Каргопольская улица", "Детская поликлиника" и "Пенсионный фонд" работать не будут.

Кроме того, до конца мероприятия автобусы в сторону Кутузовского проспекта не будут идти через метро "Минская". Так, маршрут Е29 будет укорочен до метро "Ломоносовский проспект", маршруты 103, 130, 260, 464 и 470 после остановки "Мосфильмовская улица" в сторону Фили пойдут через Киевский вокзал. Маршрут 260 после остановки "Мосфильмовская улица" в сторону Матвеевского пойдёт через Киевский вокзал и площадь Ромена Роллана, а маршрут П209 в сторону Матвеевского пойдёт через Киевский вокзал и площадь Ромена Роллана с оттянутым разворотом на Воробьёвском шоссе. В обратном направлении маршруты не меняются.

Изменится и работа трамваев: до полудня 28 июня они не будут ходить между Каланчёвской улицей и Белорусским вокзалом.

В это время трамваи поедут по изменённым маршрутам: 7 - от метро "Бульвар Рокоссовского" до Каланчёвской улицы, 9 маршрут работать не будет, а 50 будет ходить от ДК "Компрессор" (метро "Авиамоторная") до Каланчёвской улицы.