США считают важным присутствие американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - США и Япония намерены развивать совместные усилия и совершенствовать меры, направленные на сдерживание в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), включая присутствие американских ядерных сил, сообщил американский Госдепартамент.

В сообщении, распространенном по итогам очередной встречи в рамках расширенного диалога США и Японии по сдерживанию, говорится, что стороны "рассмотрели обычные и ядерные возможности США, способствующие региональному сдерживанию, и подчеркнули важность оптимизации структуры сил союза (США и Японии - ИФ) и его деятельности для повышения эффективности сдерживания".

В частности, "Соединенные штаты подчеркнули свою приверженность повышению наглядности присутствия американских стратегических сил в регионе", подчеркнул госдеп.

Стороны обменялись оценками региональной обстановки в области безопасности, перспектив контроля над стратегическими вооружениями и снижения рисков.

Участники диалога договорились, что продолжат изучать возможности для углубления сотрудничества посредством улучшения обмена информацией, тренировок, учений, включая командно-штабные, "для дальнейшей подготовки к защите от потенциальных атак и к сдерживанию применения ядерного оружия".

Встреча диалога с участием представителей внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран прошла 26-27 июня на авиабазе Уайтмен в штате Миссури.