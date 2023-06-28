Российские военные сообщают о пресечении попыток ВСУ вернуть утраченные позиции
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть утраченные позиции, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук
"На красно-лиманском направлении подразделения при поддержке боевых бронированных машин 21-й и 42-й механизированной бригад ВСУ предприняли попытки вернуть утраченные позиции", - сообщил он.
По словам Савчука, в результате огневого поражения артиллерией группировки "противник отошел, а также были уничтожены две боевые бронированные машины, два пикапа". Он также заявил, что противник понёс "значительные потери среди личного состава".
"В районах населенных пунктов Невское и Новолюбовка экипажи Су-34 группировки войск нанесли бомбовые удары по трем пунктам временной дислокации ВСУ", - сказал начальник пресс-центра группировки "Центр".
Савчук сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 30 позиций ствольной артиллерии и около 20 позиций минометов украинских войск.