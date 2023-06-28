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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Российские военные сообщают о пресечении попыток ВСУ вернуть утраченные позиции

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть утраченные позиции, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

"На красно-лиманском направлении подразделения при поддержке боевых бронированных машин 21-й и 42-й механизированной бригад ВСУ предприняли попытки вернуть утраченные позиции", - сообщил он.

По словам Савчука, в результате огневого поражения артиллерией группировки "противник отошел, а также были уничтожены две боевые бронированные машины, два пикапа". Он также заявил, что противник понёс "значительные потери среди личного состава".

"В районах населенных пунктов Невское и Новолюбовка экипажи Су-34 группировки войск нанесли бомбовые удары по трем пунктам временной дислокации ВСУ", - сказал начальник пресс-центра группировки "Центр".

Савчук сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 30 позиций ствольной артиллерии и около 20 позиций минометов украинских войск.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Су-34
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