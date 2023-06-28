Samsung Electronics планирует начать выпуск чипов 2 нм в 2025 году

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Samsung Electronics планирует начать выпуск 2-нанометровых чипов для мобильных устройств в 2025 году и будет расширять производственные мощности, чтобы догнать конкурирующую Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в этой области.

Южнокорейская компания намерена увеличить производственные мощности местного предприятия, находящегося в Пхёнтхэке, а также завода в Техасе, говорится в ее сообщении. Реализация этих планов позволит Samsung увеличить производственные мощности к 2027 году в 7,3 раза по сравнению с уровнем 2021 года. Это поможет Samsung усилить позиции в сегменте производства микросхем на заказ, отмечают эксперты.

В соответствии с новой стратегией компании, в 2026 году она начнет выпуск 2-нанометровых чипов для суперкомпьютеров, а в 2027 году – для автомобилей.

Технология 2 нм позволит увеличить производительность чипов на 12%. Также она повысит их энергоэффективность на 25% по сравнению с 3-нанометровыми чипами компании.

В мае этого года глава полупроводникового бизнеса Samsung Кён Кюхён отмечал, что ее технологии производства микрочипов на 1-2 года отстают от TSMC.

Акции Samsung подорожали на 0,14% по итогам торгов в Сеуле в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 31,5%.