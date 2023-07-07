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Операционная прибыль Samsung во II квартале упала до минимума за 14 лет

Операционная прибыль Samsung во II квартале упала до минимума за 14 лет
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Операционная прибыль Samsung Electronics во втором квартале 2023 года упала на 95% (в 22 раза) в годовом выражении, до минимального уровня с первого квартала 2009 года.

Показатель снизился до 640 млрд южнокорейских вон ($490 млн) по сравнению с 14,1 трлн вон за аналогичный период прошлого года, говорится в предварительном отчете компании, опубликованном в пятницу.

Несмотря на падение, операционная прибыль Samsung превысила консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, который составлял 217,33 млрд вон.

Выручка Samsung, согласно предварительным оценкам, уменьшилась на 17%, до 63,75 трлн вон.

Полная отчетность компании за второй квартал будет обнародована позднее в этом месяце.

Акции Samsung подешевели на 2,4% по итогам торгов в пятницу. С начала текущего года стоимость бумаг компании снизилась на 26,4%.

Samsung, как и другие производители чипов памяти, столкнулся с сокращением спроса на фоне общего падения потребительских и деловых расходов в последний год. Инвесторы с осторожным оптимизмом оценивают перспективы сектора, отмечая, что избыток предложения на рынке постепенно сходит на нет.

Производители сократили выпуск чипов памяти, чтобы поддержать цены, пишет Market Watch. Кроме того, отмечается высокий спрос на наиболее производительные чипы, используемые в ИИ-приложениях.

Аналитик Citigroup Питер Ли ожидает устойчивого увеличения спроса на чипы памяти во втором полугодии 2023 года и прогнозирует, что результаты Samsung по итогам всего года превысят текущие ожидания.

Samsung Electronics
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