Lockheed Martin создаст для армии США систему радиоэлектронной борьбы дальнего действия

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Оборонная компания Lockheed Martin выиграла контракт на создание для армии США прототипа новой системы радиоэлектронной борьбы, которую смогут использовать крупные военные подразделения на больших дистанциях, сообщает Defense news.

"Эта разработка предназначена для крупных соединений армии, включая корпуса и дивизии, с тысячами солдат и тяжелым вооружением. У системы (...) будет возможность идентифицировать, следить и воздействовать на противника с дальней и безопасной дистанции, что необходимо против технологически развитых армий, таких как у Китая и России", - отмечает издание.

В компании сообщили, что хотят совместить в этой разработке - TLS-EAB - средства ведения радиоэлектронной борьбы и операций в киберпространстве, получить выгодное оружие, которое смогут легко освоить военные и которое будет представлять для них мало рисков.

В течение 21 месяцев Lockheed Martin получит $37 млн для сборки прототипа оружия на своем предприятии в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк.

Тем временем Lockheed Martin уже ведет работы над более компактной версией подобного оружия, а также над поставщиком помех, которым можно оснащать летательные аппараты.

В компании пояснили, что после создания прототипа TLS-EAB разработчики займутся сбором комментариев и предложений от военных по поводу системы, а также будут работать над тем, чтобы TLS-EAB можно было легко перенастроить на выполнение специальных заданий.