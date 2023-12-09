Армия США получила первую партию высокоточных оперативно-тактических ракет PrSM

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Американские сухопутные войска получили первую партию высокоточных оперативно-тактических ракет PrSM (Precision Strike Missile) с дальностью действия более 400 км, сообщила Армия США.

По рассекреченным данным программы закупок Пентагона, ракета, создаваемая корпорацией Lockheed Martin, имеет дальность действия 500 км. В перспективе ее планируется увеличить до 630 км.

Пентагон планирует закупить не менее 4 тыс. таких ракет. PrSM в будущем должна прийти на смену стоящей на вооружении Армии США ракете ATACMS с дальностью 300 км.

Ракеты PrSM будут устанавливаться на уже существующие универсальные мобильные пусковые установки, такие как M270 (на гусеничной базе) и HIMARS M142 (на колесном шасси). Каждая мобильная пусковая установка может нести две ракеты PrSM.

Программа Precision Strike Missile осуществляется Армией США с марта 2017 года. Первоначально дальность PrSM была ограничена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который запрещал США и России разрабатывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тыс. км. Однако после выхода США из договора в 2019 году там начались работы по созданию наземной ракетной системы меньшей дальности.