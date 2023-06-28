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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

В ЕС признают сложность планов использования замороженных российских активов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ЕС продолжит работу над тем, как использовать замороженные российские активы для помощи в восстановлении Украины, однако это сложный вопрос, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

"Будут дебаты. Не знаю, каков будет итог. В любом случае тема очень противоречивая, очень техническая, и есть целая серия побочных эффектов", - сказал источник в среду в Брюсселе, знакомя на условии анонимности представителей СМИ с повесткой предстоящего 29-30 июня саммита ЕС.

По его словам, решение этой задачи требует осторожности и согласования со странами G7.

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В ответ на уточняющий вопрос функционер ЕС отметил, что "это кажется простым, но есть целый ряд последствий".

"Мы не можем делать всё, что захотим. Нельзя взять (чужие) деньги и положить их в свой бумажник. Мы соблюдаем принципы правового государства. Когда замораживают активы, надо иметь возможность вернуть их, как только прекратится инкриминируемое поведение. Таким образом, надо быть в состоянии вернуть эти деньги: весь авуар и проценты на него", - объяснил источник.

"Вот почему это сложно", - отметил он, добавив, что такие санкции - это сигнал всем, включая инвесторов, и некоторые инвесторы зададут себе вопрос, что может быть с их средствами, если они попадут в санкционный список. "То есть надо думать о побочных эффектах этих мер", - подчеркнул собеседник журналистов.

Еврочиновник указал на юридические сложности этой проблемы, пояснив, что можно принять непродуманное решение, а потом последуют судебные иски, и это противоречило бы искомой цели.

ЕС РФ
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