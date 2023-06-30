ЕС продолжит размышлять над возможностью использования замороженных российских активов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - На саммите ЕС в Брюсселе 29-30 июня обсуждалась возможность использования для восстановления Украины замороженных в Евросоюзе российских активов, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы будем с осторожностью размышлять об использовании доходов, (...) получаемых российским Центробанком", - сказала глава ЕК в пятницу на пресс-конференции по завершению Европейского совета, одним из главных вопросов повестки которого была помощь ЕС Украине.

В заключениях саммита, принятых главами государств и правительств стран ЕС, говорится, что европейские лидеры займутся вместе с Еврокомиссией и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем координацией с партнерами позиции по поводу того, как можно было бы использовать замороженные активы РФ для помощи Украине.

"Европейский совет проанализировал проделанную работу, связанную с замороженными активами России. Лидеры решили продолжить работу по этому направлению вместе с Еврокомиссией и главой дипломатии", - сказано в документе.

В нем отмечается, что это нужно делать "в соответствии с законами ЕС, международными правовыми нормами и в координации с партнерами".