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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Блинкен сообщил, что США и Иран не обсуждают заключение новой ядерной сделки

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон и Тегеран не ведут переговоры о заключении нового соглашения по иранской ядерной программе, сообщил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Никакого соглашения в ближайшей перспективе нет, хоть мы и продолжаем стремиться к поиску каналов диалога", - приводят западные СМИ слова Блинкена с выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Говоря о дальнейших отношениях с Тегераном, Блинкен сказал, что они будут зависеть от политики Ирана. Он призвал Иран "не совершать действий, которые будут способствовать усилению напряженности" с США и на Ближнем Востоке.

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Блинкен отметил, что нынешняя администрация США вместе с европейскими странами, а также с Россией и Китаем приложили "добросовестные усилия" по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Иран либо не смог, либо не стал делать то, что необходимо для возращения к этим обязательствам", - добавил госсекретарь США.

В июне сообщалось, что США и Иран близки к достижению соглашения об освобождении задержанных в Тегеране американцев.

Агентство EFE отмечало, что вопрос с задержанными американцами является одним из камней преткновения в ходе переговоров вокруг возобновления СВПД. Речь идет о нескольких гражданах США, которых в Тегеране обвинили в шпионаже. Вашингтон добивается их освобождения, поскольку считают, что их удерживают под стражей безосновательно.

Ранее в Тегеране сообщили, что ведут переговоры с американской стороной при посредничестве Омана.

СВПД был заключен в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном и предусматривал снятие с последнего санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции, России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах взяли паузу, которая затянулась до сих пор.

Иран США Энтони Блинкен
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