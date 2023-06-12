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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:26

В МИД Ирана заявили о переговорах с США по отмене санкций

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Иран и США проводят в Омане переговоры на тему отмены санкций против Тегерана, заявил в понедельник представитель иранского МИД Насер Канаани.

"На просьбу прокомментировать сообщения о консультациях Ирана и США в Омане, Канаани сказал, что Тегеран приветствует посредничество Султаната Омана с целью придать импульс переговорам об отмене санкций", - передает Tasnim.

Он отметил, что при содействии Омана Иран и США уже провели обмен мнениями, и диалог продолжается. В то же время Канаани опроверг предположения, будто цель переговоров - заключить новое промежуточное соглашение по иранской ядерной программе. Представитель МИД подчеркнул, что Тегеран намерен вести консультации лишь о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

"Все остальное мы расцениваем в качестве спекуляций СМИ. Мы не подтверждаем информацию о переговорах по промежуточному соглашению", - пояснил он.

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СВПД был заключен в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном и предусматривал снятие с последнего санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции, России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах была взята пауза, которая затянулась до сих пор.

В начале июня в Тегеране заявили, что Иран не подпишет соглашение о перезапуске СВПД по иранской ядерной программе, пока не решит все спорные вопросы с МАГАТЭ.

Иран США Оман
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