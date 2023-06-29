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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Польша закупит у США системы Patriot на $15 млрд

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Польша приобретет у США системы зенитных ракетных комплексов Patriot на $15 млрд, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на Пентагон.

Отмечается, что речь идет о 48 пусковых установках и более чем 600 ракет, а также о радарах.

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"Такая продажа улучшит возможности Польше в противоракетной обороне и послужит достижению Польшей целей по модернизации вооружения", - приводят западные СМИ выдержки из заявления Агентства США по сотрудничеству в области безопасности (DSCA).

В мае этого года США впервые поставили Польше реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По контракту, заключенному в 2019 году, польские власти в рамках планов по усилению обороноспособности страны приобрели за $414 млн 18 HIMARS и две учебные установки вместе с боеприпасами и оборудованием.

Польша США Patriot
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