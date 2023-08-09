Германские ЗРК Patriot будут размещены в Польше до конца 2023 года

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минобороны Польши получило от Берлина подтверждение, что до конца 2023 года в Польше будут развернуты германские ЗРК Patriot, сообщает агентство PAP со ссылкой на польское военное ведомство.

Ранее Минобороны Германии заявляло, что продление присутствия Patriot в Польше "больше невозможно в связи с планируемым включением их в Силы быстрого реагирования НАТО в 2024 году, а также работами по обслуживанию некоторых пусковых установок".

Разместить германские ЗРК на восточной границе Польши в конце 2022 года предложил тогдашний министром обороны ФРГ Кристин Ламбрехт. Поводом стало падение в приграничном польском городе Пшеводув ракеты и гибели двух человек.