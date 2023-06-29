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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Евросоюз в 2022 году увеличил добычу угля на 5%, потребление - на 2%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Страны Европейского союза по итогам 2022 года увеличили добычу угля на 5% - до 349 млн тонн, следует из данных статистического управления ЕС.

В том числе производства бурого угля выросло на 6%, составив 294 млн тонн. На долю Германии пришлось около 44% общего объема выпуска - 131 млн тонн. Кроме того, данный вид сырья добывали Польша (19%), Болгария (12%), Чехия (11%), а также Румыния, Греция, Венгрия, Словения и Словакия.

ЭкономикаДобыча угля в России в январе-мае выросла на 2%, до 162 млн тоннЧитать подробнее

Выпуск антрацита упал почти вдвое - до 54,8 млн тонн по сравнению со 106 млн тонн в 2021 году. В минувшем году он добывался всего в двух странах - в Польше (53 млн тонн) и Чехии (1,8 млн тонн), в то время как в 1990 году его добыча велась в 13 государствах.

Общее потребление угля странами ЕС в прошлом году выросло на 2% и достигло 454 млн тонн, говорится в сообщении Евростата.

ЕС уголь
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