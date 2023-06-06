Добыча угля в России в январе-мае выросла на 2%, до 162 млн тонн

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Добыча угля в РФ в январе-мае 2023 года выросла чуть более чем на 2% относительно аналогичного периода предыдущего года, до 162 млн тонн, сообщил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников на заседании комиссии по энергетике Госсовета РФ во вторник.

"По оперативным данным, за пять месяцев добыча составила 162 млн тонн с небольшим. Мы превышаем параметры 2022 года на два с лишним процента. Экспорт - 83 млн тонн с небольшим, это +1,9%. Внутренний рынок - чуть более 79 млн тонн, это тоже больше параметров 2022 года", - сказал он.

Добыча угля в РФ сохраняется практически на уровне прошлого года, а экспорт пока немного отстает, говорил в конце мая министр энергетики РФ Николай Шульгинов журналистам.

Со ссылкой на данные Росстата ранее сообщалось, что добыча угля в РФ в январе-апреле 2023 года снизилась на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 143 млн тонн.

Добыча угля в РФ в 2022 году составила 443,6 млн тонн, что чуть больше показателя 2021 года, в том числе экспорт снизился на 7,5%, до 210,9 млн тонн. Минэнерго РФ прогнозирует сохранение в 2023 году добычи угля и его экспорта на прошлогоднем уровне.

С 10 августа 2022 года в рамках пятого пакета санкций вступило в силу эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из РФ. ЕС оценивал ежегодный объем импорта угля в страны союза на уровне 8 млрд евро, на поставки из РФ приходилась примерно половина этой суммы.