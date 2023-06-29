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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Космолет Virgin Galactic отправился в первый коммерческий суборбитальный полет

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пилотируемый космолет SpaceShipTwo (VSS Unity) в четверг отправился в свой первый коммерческий суборбитальный полет, сообщила компания-разработчик Virgin Galactic.

Запуск был осуществлен с борта двухфюзеляжного самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднялся с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико.

Отстыковка космолета от носителя будет проведена на высоте 15 км, после чего он должен подняться еще на 80-90 км.

На борту космолета находятся шесть членов экипажа – двое американцев и четыре итальянца.

Миссия, которая носит название Virtute 1, проводится под эгидой Национального исследовательского совета Италии. В ходе нее, в частности, будут проведены исследования по влиянию микрогравитации на организм человека.

Командиром корабля является отставной подполковник ВВС США Майк Массучи, который совершает свой четвертый космический полет, пилотом – бывший подполковник ВВС Италии Никола Печиле. В состав экипажа также входят полковник ВВС Италии Вальтер Вилладеи, который ранее проходил подготовку в NASA для полета на МКС в качестве резервного пилота, итальянский доктор Анджело Ландольфи, инженер Панталеони Карлуччи, а также ведущий астронавт-инструктор Virgin Galactic Колин Беннетт.

На максимальной высоте экипаж сможет на протяжении нескольких минут испытать невесомость. В общей сложности полет космолета продлится около полутора часов.

Virgin Galactic США
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