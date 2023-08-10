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Космолет Virgin Galactic начал новый коммерческий суборбитальный полет

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Пилотируемый космолет SpaceShipTwo (VSS Unity) в четверг начал свой второй коммерческий суборбитальный полет с шестью членами экипажа, сообщила компания-разработчик Virgin Galactic.

Запуск был осуществлен с борта двухфюзеляжного самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднялся с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико.

Отстыковка космолета от носителя была проведена на высоте 15 км в районе 18:22 по московскому времени, после чего он должен подняться на 85 км.

В состав экипажа в рамках миссии Galactic 02 входят трое сотрудников Virgin Galactic - главная инструктор астронавтов компании Бет Мозес, командир Си Джей Старкоу и пилот Келли Латимер, а также 80-летний британец Джон Гудвин, который участвовал в соревнованиях по гребле на каноэ на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене и ныне страдающий болезнью Паркинсона, Кейша Шахаф с 18-летней дочерью Анастатией Майерс из карибского государства Антигуа и Барбуда, которые выиграли свои места для полета в 2021 году в лотерее, организованной Virgin Galactic и благотворительным фондом Omaze.

На максимальной высоте экипаж сможет на протяжении нескольких минут испытать невесомость. В общей сложности полет космолета продлится около часа.

В рамках первой коммерческой миссии 29 июня, которая носила название Virtute 1, на космолете компании Virgin Galactic совершил полет также экипаж в составе шести человек. В него входили командир - отставной подполковник ВВС США Майкл Массучи, который совершил свой четвертый космический полет, бывший подполковник ВВС Италии Никола Печиле, полковник ВВС Италии Вальтер Вилладеи, который ранее проходил подготовку в NASA для полета на МКС в качестве резервного пилота, итальянский доктор Анджело Ландольфи, инженер Панталеони Карлуччи, а также ведущий астронавт-инструктор Virgin Galactic Колин Беннетт.

Virgin Galactic
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