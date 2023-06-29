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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Корабль Cargo Dragon покинул МКС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в четверг отстыковался от Международной космической станции (МКС) и 30 июня приводнится в Атлантике вблизи Флориды. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль находился в составе МКС с 6 июня, доставив на станцию более 3,1 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Расстыковка была осуществлена в 12:30 по времени Восточного побережья США (в 19:30 по Москве).

Это была уже восьмая миссия "грузовика" компании SpaceX в модификации Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором (по сравнению с первой версией).

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 был осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon, которая приводнится в Атлантике, доставит результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите общим весом более 1,6 тонн.

С октября 2012 года по июнь 2023 года компания SpaceX осуществила 28 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Cargo Dragon SpaceX МКС
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