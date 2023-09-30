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Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС запланировали на 1 ноября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Запуск американского многоразового грузового корабля Cargo Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) намечен на 1 ноября, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Запуск грузового корабля Dragon компании SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9 планируется на дату не ранее среды, 1 ноября, со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде", - говорится в сообщении космического ведомства.

По данным управления, корабль доставит на станцию продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения на станции экспериментов ее экипажем.

Эта миссия станет уже девятой для модифицированных грузовых кораблей Cargo Dragon 2 компании SpaceX, которые способны доставлять на МКС на 20% больше груза, а также могут автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором по сравнению с первой версией.

Новые многоразовые корабли рассчитаны на пять полетов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Они могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению с 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 будет проведен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

С октября 2012 года по июнь 2023 года компания SpaceX осуществила 28 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Cargo Dragon Falcon 9 SpaceX МКС
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