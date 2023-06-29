Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Глава МАГАТЭ не увидел улучшений в вопросе безопасности ЗАЭС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что с начала военных действий на Украине его главной задачей была защита Запорожской АЭС, обстановка вокруг которой остается сложной.

"Ясно, что ситуация там не улучшилась с (...) усилением военной активности на линии фронта. Опасность для станции увеличивается", - сказал Гросси в четверг в интервью телеканалу France 24.

"И к тому же, к сожалению, надо добавить разрушение плотины в Новой Каховке, нарушившее равновесие функционирования охлаждения из-за достаточно очевидного понижения уровня воды в Днепре, который протекает рядом со станцией и из которого берут воду для охлаждения реакторов", - продолжил глава МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ также посетовал на "разрушение плотины в Новой Каховке, нарушившее (...) охлаждение из-за достаточно очевидного понижения уровня воды в Днепре, (...) из которого берут воду для охлаждения реакторов", назвав это "прискорбным совмещением событий, которые ослабляют положение станции".

"Наши команды по-прежнему там. Наблюдают, как развивается ситуация", - резюмировал Гросси.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси ЗАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбитый над США китайский аэростат не собирал разведданные, заявили в Пентагоне

В НАТО достигли предварительного соглашения о продлении полномочий Столтенберга

Протестующие во Франции разгромили 25 полицейских комиссариатов

Протестующие во Франции разгромили 25 полицейских комиссариатов

Ирландия оказалась страной с самым высоким уровнем цен в ЕС

Ирландия оказалась страной с самым высоким уровнем цен в ЕС

Более трети населения США страдает от смога, идущего от канадских пожаров

Более трети населения США страдает от смога, идущего от канадских пожаров

Полиция Франции задержала 150 человек в ходе ночных беспорядков

Полиция Франции задержала 150 человек в ходе ночных беспорядков

Эстония прекращает сотрудничество с Россией по сохранению культурных ценностей

Что случилось этой ночью: четверг, 29 июня

Йеллен заявила, что надеется поехать в Китай для восстановления контактов с Пекином

Йеллен заявила, что надеется поехать в Китай для восстановления контактов с Пекином

Охранник консульства США погиб в ходе стрельбы в Саудовской Аравии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });