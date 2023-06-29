Глава МАГАТЭ не увидел улучшений в вопросе безопасности ЗАЭС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что с начала военных действий на Украине его главной задачей была защита Запорожской АЭС, обстановка вокруг которой остается сложной.

"Ясно, что ситуация там не улучшилась с (...) усилением военной активности на линии фронта. Опасность для станции увеличивается", - сказал Гросси в четверг в интервью телеканалу France 24.

"И к тому же, к сожалению, надо добавить разрушение плотины в Новой Каховке, нарушившее равновесие функционирования охлаждения из-за достаточно очевидного понижения уровня воды в Днепре, который протекает рядом со станцией и из которого берут воду для охлаждения реакторов", - продолжил глава МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ также посетовал на "разрушение плотины в Новой Каховке, нарушившее (...) охлаждение из-за достаточно очевидного понижения уровня воды в Днепре, (...) из которого берут воду для охлаждения реакторов", назвав это "прискорбным совмещением событий, которые ослабляют положение станции".

"Наши команды по-прежнему там. Наблюдают, как развивается ситуация", - резюмировал Гросси.