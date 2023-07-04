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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В "Росэнергоатоме" сообщили о планах Киева атаковать ЗАЭС дронами и "Точкой-У"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что располагает данными о намерении Украины атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре в ночь на среду.

"Сегодня поступила информация, которую я уполномочен озвучить... 5 июля ночью, в тёмное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную станцию с использованием высокоточных средств большой дальности, а также беспилотных летательных аппаратов - камикадзе", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, одновременно с этим планируется сбросить с воздушного судна боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, которые вывезли 3 июля с Южноукраинской АЭС.

"Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает использование высокоточного снаряда "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами", - уточнил Карчаа.

Советник главы "Росэнергоатома" также заявил, что на ЗАЭС принимаются меры защиты в связи с информацией об угрозе удара по станции со стороны Украины.

"Принимаются максимальные меры защиты, но они разглашению не подлежат", - сказал Карчаа "Интерфаксу".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Два энергоблока в ремонте, три находятся в холодном режиме, один, пятый, в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.

Запорожская АЭС Росэнергоатом Энергодар Ренат Карчаа Украина
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