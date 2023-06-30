Госдеп США одобрил возможную продажу Чехии самолетов F-35
Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Агентство по оборонному сотрудничеству США сообщило об одобрении возможной сделки по продаже Чехии истребителей-бомбардировщиков F-35 на сумму до $5,62 млрд.
"Государственный департамент одобрил возможную продажу Чешской Республике военных самолетов F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму до $5,62 млрд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чешское правительство запросило у США 24 истребителя.