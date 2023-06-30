Космический корабль Cargo Dragon в пятницу приводнится в Атлантике

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в пятницу приводнится в Атлантике, сообщает NASA.

Накануне он успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Как ожидается, после сведения корабля с орбиты его спускаемая капсула с помощью парашютной системы в 10:20 по времени Восточного побережья США (в 17:20 мск) совершит мягкую посадку вблизи побережья Флориды. После приводнения он будет поднят на борт спасательного судна компании SpaceX.

Cargo Dragon доставит на Землю около 1,6 тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведённых на МКС.

В общей сложности корабль пробыл в составе МКС 23 дня. Он был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 5 июня. На следующий день он успешно состыковался с МКС, доставив на станцию около 3,1 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.