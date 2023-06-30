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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Евросовет осудил военное сотрудничество Ирана и Белоруссии с РФ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Европейский совет на своем заседании в четверг в рамках саммита Евросоюза осудил сотрудничество Ирана и Белоруссии с Россией в оборонной области.

"Белоруссия должна прекратить позволять российским вооруженным силам использовать свою территорию, в том числе для размещения тактического ядерного оружия", - говорится в принятых европейскими лидерами заключениях по итогам первого дня саммита.

В документе также сказано, что "Иран должен прекратить поставки беспилотников в Россию".

Саммит Евросоюза проходит в Брюсселе 29-30 июня.

ЕС Иран Белоруссия Россия
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