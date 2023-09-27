США ввели санкции за помощь Ирану в разработке беспилотников

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минфин США внес пять компаний и двух человек в санкционный список за их предполагаемое содействие Ирану в программе по разработке беспилотников-камикадзе, сообщило ведомство.

Под санкции попали компании, базирующиеся в Иране, Китае, Турции и ОАЭ. По данным Минфина, эти оорганизации и физлица имеют отношение к "закупке важных деталей для иранской программы беспилотников-камикадзе".

Замминистра финансов США Брайан Нельсон напомнил, что США считают, что Иран поставляет беспилотники в Россию. В Тегеране и Москве неоднократно отвергали эти обвинения.