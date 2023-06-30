США могут одобрить отправку кассетных боеприпасов на Украину

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, в ближайшее время ожидается окончательное решение Белого дома по этому вопросу.

В случае одобрения боеприпасы могут быть включены в новый пакет военной помощи Киеву уже в следующем месяце, отметили собеседники телеканала.

По словам чиновников администрации Байдена, кассетные боеприпасы, которые Соединенные Штаты накопили в большом количестве с момента поэтапного отказа от них в 2016 году, могли бы помочь украинским военным.

Телеканал уточняет, что ранее США неохотно предоставляли кассетные боеприпасы из-за риска, который они могли представлять для гражданского населения.

Отмечается, что американский Конгресс также ввел законодательные ограничения на возможность передачи этого вида вооружения.

Однако, как сообщили источники CNN, президент Байден мог бы отменить это ограничение.

Некоторые ключевые союзники США, включая Великобританию, Францию и Германию, подписали запрет на кассетные боеприпасы. Но чиновники Белого дома считают, что им удалось смягчить опасения некоторых союзников по поводу передачи такого оружия Киеву.

CNN напоминает, что Соединенные Штаты начали постепенно отказываться от использования кассетных боеприпасов DPICM в 2016 году, поскольку они содержат сотни небольших "кассетных бомб", которые часто оставались неразорвавшимися на поле боя, представляя опасность для гражданского населения.