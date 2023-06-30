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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Что случилось этой ночью: пятница, 30 июня

Страны НАТО, предварительно, одобрили кандидатуру Столтенберга, США могут направить Киеву кассетные боеприпасы, Всемирный банк выдаст Киеву кредит но $1,5 млрд

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сбитый над США китайский аэростат не собирал разведданные, заявили в Пентагоне. У аппарата была такая функция, но она не была задействована в американском воздушном пространстве.

- В НАТО достигли предварительного соглашения о продлении полномочий действующего генсека Йенса Столтенберга. Как пишет Associated Press со ссылкой на представителя американских властей, большинство лидеров стран альянса согласны с мнением президента США Джо Байдена о необходимость сохранить пост за Столтенбергом.

- США могут одобрить отправку кассетных боеприпасов на Украину, сообщает CNN. В случае одобрения они, возможно, будут включены в новый пакет военной помощи Киеву уже в следующем месяце, отметили собеседники телеканала.

- Главы стран Евросоюза заявили о необходимости активизировать работу черноморской зерновой инициативы. На саммите ЕС также призвали Украину продолжить проведение реформ для евроинтеграции, и осудили военное сотрудничество Ирана и Белоруссии с РФ.

- Всемирный банк одобрил Украине кредит на $1,5 млрд под гарантии Японии. Согласно пресс-релизу, финансирование поможет удовлетворить потребности домашних хозяйств "новых неимущих и перемещенных лиц", поддержит осуществлению реформ, направленных на повышение прозрачности и подотчетности расходов государственных средств, а также будет способствовать рыночной деятельности.

- Клубы Национальной хоккейной лиги выбрали 19 российских игроков на драфте 2023 года.

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