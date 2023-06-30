Токио разрешит строительные и инжиниринговые услуги "Арктик СПГ 2", "Сахалину-1" и "Сахалину-2"

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Минфин Японии для обеспечения энергетической безопасности страны делает исключение из санкций, принятых 26 мая 2023 года в отношении России из-за ситуации с Украиной, по оказанию услуг строительства и инжиниринга, сообщило министерство экономики.

Так, с 30 сентября 2023 года разрешается оказание услуг по строительству и инжинирингу, связанных с разведкой, добычей, сжижением, хранением, транспортировкой, перевалкой нефти и природного газа для проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Арктик СПГ 2".