Губернатор Лимаренко сообщил о полном восстановлении добычи на "Сахалине-1" и Сахалине-2"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Добыча углеводородов в рамках проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" полностью восстановилась, сообщил журналистам губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Восстановилась полностью добыча на "Сахалине-1" и "Сахалине-2", это главная радость, которая у нас есть за последний месяц, информация важная у нас появилась. Мы рассчитываем, что восстановятся инвестиционные потоки и в сырьевой зоне", - сказал он.

По его словам, это позволит нарастить инвестиции в основной капитал региона, которые запланированы на 2023 год в размере 290-300 млрд рублей (рост на 7-11% относительно 2022 года).

"Мы получили рекордную структуру по инвестициям - 60% инвестиций несырьевые, это было достижение 2022 года. Юрий Петрович (вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев - ИФ) нацеливает нас на увеличение объема инвестиций. В прошлом году было 270 млрд рублей, в этом году планируем 290 млрд рублей, может быть 300. Это рекордный показатель, раньше таких цифр у нас не было. Это (восстановление добычи на шельфе - ИФ) будет еще один источник роста инвестиционного потока. И напомню, что в этом году завершается работа по строительству агропарка, технопарка по шельфовым проектам", - пояснил глава области.

В конце мая о восстановлении добычи на проекте "Сахалин-1" до уровня 190-200 тысяч баррелей в сутки сообщала индийская ONGC.

В апреле 2022 года прежний оператор проекта Exxon Neftegas Ltd объявил форс-мажор и начал сокращать добычу. В мае она упала до 10 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 220 тысячами б/с ранее, к октябрю и вовсе была остановлена.

В октябре был издан указ о замене оператора "Сахалина-1" с Exxon Neftegas Ltd. на российское ООО "Сахалин-1". Единоличным исполнительным органом нового оператора является АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф".

"Сахалинморнефтегаз-Шельфу" в новом ООО полагается 11,5% (пропорционально доле в СРП). Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Иностранные участники СРП должны были в течение месяца подтвердить свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе. Так сделали японская SODECO (30%) и индийская ONGC (20%). В свою очередь Exxon Mobil (30%) заявила о прекращении участия в СРП и полном уходе из России, ее невостребованная доля подлежит оценке и последующей продаже российскому юридическому лицу.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год. По итогам 2022 года компания произвела около 11,5 млн тонн СПГ и порядка 3,7 млн тонн нефти марки Sakhalin Blend.

Оператор проекта - ООО "Сахалинская энергия", совладельцами которого являются "Газпром", Mitsui и Mitsubishi.