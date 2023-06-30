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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили полеты над Корейским полуостровом

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Американские стратегические бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие, совершили полеты в южнокорейском воздушном пространстве, сообщило в пятницу министерство обороны Республики Корея.

В рамках учений были задействованы также истребители ВВС США и Южной Кореи.

В середине июня к берегам Южной Кореи также подошла атомная подводная лодка класса Ohio USS Michigan, оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, на фоне северокорейских ракетных испытаний в ответ на американо-южнокорейские военные учения, сообщило агентство Associated Press.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что полеты бомбардировщиков B-52 показали возможности стратегических сил США для действий на полуострове. Отмечается, что "союзники демонстрируют твердую решимость укреплять совместные оборонительные позиции и продолжат совместные учения с участием стратегических бомбардировщиков США".

В настоящее время США располагают на территории Южной Кореи военным контингентом в составе примерно 28 тыс. военнослужащих.

Корея США B-52
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