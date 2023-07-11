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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

США перебросили в Японию стратегические бомбардировщики

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - На авиабазу Мисава на севере японского острова Хонсю прибыла группа американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, сообщили ВВС США.

По данным японских очевидцев, публикующих фотографии в соцсетях, на базу прибыли два американских бомбардировщика B-1B Lancer.

Эти самолеты приписаны к авиабазе Дайс, расположенной в штате Техас.

"США располагают сильными и надежными силами стратегических бомбардировщиков, которые укрепляют безопасность и стабильность союзников и партнеров. Миссии оперативных бомбардировочных групп позволяют экипажам поддерживать высокий уровень готовности и мастерства, а также подтверждают нашу постоянную готовность к нанесению ударов по всему миру", - говорится в сообщении.

Многоцелевой B-1B, несущий наибольшую полезную нагрузку как управляемого, так и неуправляемого оружия в арсенале ВВС, является основой американских дальних бомбардировщиков, отметили военные.

2 июля на японскую авиабазу Кадэна прибыла группа американских истребителей пятого поколения F-22. Истребители были переброшены с авиабазы Эйлсон на Аляске для проведения многонациональных военных учений Northern Edge 2023-2 с союзниками США на севере Тихого океана, которые продлятся до 21 июля.

ВВС США США Япония
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